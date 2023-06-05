RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генерал США: Украина очень хорошо готова к контрнаступлению, но делать прогнозы рано

Фото: Марк Милли, генерал США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Готовность Украины к контрнаступлению сейчас находится на очень хорошем уровне. Но для прогнозов время еще не пришло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли в интервью CNN.

Милли, говоря об "очень хорошей готовности" Украины к освобождению территорий от россиян, отметил, что "пока еще слишком рано говорить о том, какие будут результаты".

"Они (украинцы - ред.) находятся в состоянии войны, которая является экзистенциальной угрозой для выживания Украины и имеет большее значение для остального мира - для Европы, действительно для Соединенных Штатов, но также и для всего мира", - заявил генерал.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ранее официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что контрнаступление наших военных должно было начаться весной. Но этого не произошло, поскольку союзники не предоставили нашим защитникам все необходимое оружие для активных действий.

При этом в конце мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у нашей страны уже есть необходимый минимум вооружения для контрнаступления. В Офисе президента сообщали о начале подготовительных операций к освобождению территорий.

Позже готовность Украины к контрнаступлению подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБелгородская областьВойна России против Украины