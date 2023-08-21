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Генерал США обсудил войну России против Украины с Папой Римским

Фото: Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел встречу с Папой Римским Франциском. Одной из тем обсуждений стала война России против Украины.

Об этом Милли рассказал во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

По словам американского генерала, Папа Римский, очевидно, очень обеспокоен сотнями тысяч убитых и раненых людей, невинными жертвами среди гражданского населения.

"Ему очень интересно услышать мое мнение о состоянии войны, о статусе войны и о человеческой трагедии, которая разворачивается в Украине", - добавил Милли. 

Он отметил, что также обсудил с понтификом и другие вопросы, в том числе "много говорили об Африке".

Как рассказал  Милли, "глубина знаний 86-летнего Папы о мировых событиях просто впечатляет".

Миротворческая инициатива Ватикана

Напомним, Папа Римский Франциск поручил своему посланнику по вопросам мира в Украине Маттео Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине". 

Зуппи уже посещал Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили украинскую формулу мира.

Недавно посланник Папы заявил, что он работает над механизмом возвращения депортированных детей в Украину.

 

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