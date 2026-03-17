Генерал США в Киеве получил сотрясение мозга после литра чачи и потерял секретные карты

Генерал США Антонио Агуто в Киеве получил сотрясение мозга после вечеринки с алкоголем и временно потерял секретные документы. Это произошло весной 2024 года во время визита в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет офиса генерального инспектора Министерства обороны США.

Литр чачи и падение перед встречей с Блинкеном

Согласно документу, во время девятидневного пребывания в Киеве 13 мая 2024 года генерал Агуто посетил вечернее мероприятие, где употребил около литра крепкого алкогольного напитка - чачи. Свидетели подтвердили, что военный был в состоянии сильного опьянения. В тот вечер он упал, ударившись головой о стену.

На следующее утро, несмотря на заметную травму на лбу и вялое состояние, генерал отказался отменять встречу с тогдашним госсекретарем США Энтони Блинкеном. По дороге в посольство он упал во второй раз, ударившись челюстью о бетон и разорвав одежду.

На официальную встречу он явился "полностью расхристанным" и "не при себе".

Посол США в Украине выразил обеспокоенность, что Агуто мог находиться под действием наркотиков, а свидетели добавили, что он говорил нечетко и вел себя "когнитивно ослабленным". Впоследствии генерала госпитализировали в местную больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.



В отчете указано, что падение стало следствием "чрезмерного употребления алкоголя". Сам Агуто заявил, что действовал добросовестно, ведь имел устное согласие от генерала Даррила Уильямса, командующего Армии США в Европе, учитывая "культурное значение" выпивки на таких мероприятиях.

Потеря секретных карт в поезде

Еще один инцидент с генералом произошел 4 апреля того же года во время возвращения из Украины в Германию на чартерном поезде.

Агуто привез в Украину комплект секретных карт, которые он носил в тубусе. Один из свидетелей сообщил, что видел, как тубус с картами занесли в поезд, но никто не видел, как его забирали.

По данным следствия, Агуто узнал об исчезновении тубы только после возвращения в штаб в Висбадене. Карты нашли на следующий день в поезде и вернули через сотрудников посольства США в Украине.

Отставка генерала

В августе 2024 года генерал передал командование Группой поддержки безопасности Украины, а затем ушел в отставку.

Другие обвинения против него, в частности о том, что он "унижал" персонал и создавал токсичную среду, инспектор Минобороны не подтвердил, хотя свидетели, жаловались на суровые условия труда и низкое моральное состояние.