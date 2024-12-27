Генерал НАТО о российском "Орешнике": Европа должна иметь то, чем сможет ответить

"Вы должны отвечать взаимностью. Стабильность - это способность отвечать. Если Россия имеет средства для удара по Европе на глубине 2 000 км, вы должны быть способны ответить. Сдерживание - это способ оказывать давление на врага до того, как он дойдет до вас. Он должен думать о последствиях своих действий до того, как их совершит", - заявил Пьер.

Он выразил мнение, что Европа не сможет решить проблему угрозы только путем создания оборонной системы, подобной израильской системе противоракетной обороны "Железный купол", учитывая большую территорию континента.

Вандье добавил, что за последние четыре-пять лет значительная часть механизмов обеспечения стабильности, которые были разработаны после завершения холодной войны, потеряли свою эффективность. Среди наиболее важных примеров он назвал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Орешник"

21 ноября Россия впервые за время полномасштабного вторжения применила ракету типа "Орешник" во время удара по Днепру. В то же время диктатор Российской Федерации (РФ) Владимир Путин признал, что это было испытанием этого вида вооружения.

Впоследствии появилась информация о вероятном размещении таких ракет на территории Республики Беларусь. Однако, в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) назвали эти сообщения попыткой запугивания. Руководитель центра Андрей Коваленко также пояснил, что заявления о якобы уменьшении времени подлета ракеты является частью информационной операции РФ.

О том, что известно о новой российской ракете "Ореншник", которой враг регулярно пытается угрожать - в материале РБК-Украина.