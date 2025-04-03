В НАТО отвергли возможность поражения Украины в войне с РФ

Сейчас Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительных позициях. И даже улучшают позиции.

Как передает РБК-Украина , об этом на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Во время выступления в Сенате у Каволи спросили, обречены ли украинцы на поражение, на что тот ответил, что этот вопрос является достаточно важным.

"В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным", - ответил генерал НАТО.

Возможное наступление России на фронте

Некоторое время назад в СМИ распространилась информация о том, что Россия якобы готовит новое наступление в Украине. Агентство Associated Press, ссылаясь на собственные источники, что российская армия в ближайшие недели может прибегнуть к наступлению.

Вероятной целью оккупантов могут быть Запорожская, Сумская, а также Харьковская области.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, наступление РФ однозначно будет, но сейчас возникает вопрос о его реальных масштабах.

Подробно об этом - читайте в материале "РФ планирует масштабное наступление? К чему готовится враг и есть ли угроза по всему фронту".

Сегодня же заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что украинское военное командование наблюдает за подготовкой российской армии к активизации боев на нескольких направлениях. По его словам, в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек.