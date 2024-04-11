Генерал НАТО назвал сложности в обучении украинских пилотов на F-16

Каволи при этом отметил, что украинским пилотам нелегко перейти с самолетов советского типа на истребители четвертого поколения.

“Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, по которым летали украинцы, которые они обслуживали и поддерживали, сложно перейти от этого к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16. Мы работаем над этим вместе с ними, работает целая коалиция стран. В конце концов, для них это будет очень ценная вещь”, - сказал на слушаниях в Конгрессе Каволи.

Среди самых больших трудностей в тренировке украинцев на F-16 Каволи назвал знание английского языка.

“Если все руководства, все инструкции и все кнопки написаны на английском языке, вы по крайней мере должны знать достаточно английского для этого. Кстати, это тоже международный язык полетов. Поэтому просто необходимо иметь определенный уровень владения языком. Это первый шаг”, – добавил он.

По словам американского генерала, другая проблема, связанная с отсутствием достаточной базовой подготовки у некоторых украинских лётчиков. В таком случае сначала должны пройти ее, после чего уже овладевать F-16.

Также Каволи отметил, что у Украины не хватает военных авиаторов.

"Ограничивающим фактором по количеству, которое мы сейчас готовим, является наличие украинских пилотов. Украинцы тщательно просчитали, сколько пилотов они могут отправить, и при этом поддерживать надлежащий уровень боевой активности внутри Украины. И это то, что определяет фактический размер подготовки или количество пилотов в рабочем конвейере", - добавил командующий силами НАТО в Европе.