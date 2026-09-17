Генерал-майор Николюк уходит с должности командующего ОК "Восток"

Николюк покидает должность

Николюк решил подвести итоги в должности командующего ОК "Восток".

"В апреле, когда мной было возглавлено это направление, ситуация там была очень сложная. Уже происходили активные наступательные действия противника с инфильтрацией в наше межпозиционное пространство. В связи с этим активная работа была организована по многим направлениям", - говорит он.

Также наращивались инженерные заграждения и удерживались занятые на тот момент рубежи Силами обороны Украины.

"Благодаря слаженной работе с командирами корпусов и бригад, задействованных в операционной зоне, удалось сдержать наступление российско-оккупационных войск на Александровском направлении", - говорит генерал-майор.

По его словам, совместными усилиями ВСУ не дали врагу овладеть Константиновкой, где вражеские силы были заблокированы.

"На Славянском и Краматорском направлениях нам удалось выстроить устойчивую эшелонированную оборону и создать условия для дальнейшего уничтожения инфильтрированного противника", - говорит он.

Николюк добавил, что своему преемнику передал полностью боеспособную группировку, способную стойко вести активные оборонные действия и поблагодарил всех собратьев за службу.

"Впереди новый путь, новые вызовы и задачи, которые будет определять для меня высшее военное руководство", - резюмировал он.