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Войска связи и кибербезопасности ВСУ получили нового командующего

20:59 15.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Войска связи и кибербезопасности ВСУ получили нового командующего Фото: Бригадный генерал Алексей Коваленко (facebook.com/signalcybersecutirycommand)
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Коваленко командующим Войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №931/2026 на сайте главы государства.

Новое кадровое решение в ВСУ

Зеленский подписал указ о назначении Коваленко Алексея Александровича командующим Войсками связи и кибербезопасностью Вооруженных сил Украины 15 сентября.

Бригадный генерал Алексей Коваленко с 2023 года был временным исполняющим обязанности командующего войсками связи и кибербезопасности.

Также известно, что военнослужащий является начальником Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут.

Что известно о войсках связи и кибербезопасности

Войска связи и кибербезопасности - отдельный род войск Вооруженных Сил Украины.

Они отвечают за планирование и обеспечение развертывания и функционирования:

  • систем связи и информационных систем,
  • систем боевого управления и оповещения.

Войска связи и кибербезопасности также вовлечены в функционирование национальной системы кибербезопасности и противодействия военной агрессии в киберпространстве.

Ранее РБК-Украина писало, что 14 сентября Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Им стал военный хирург, полковник медицинской службы Константин Гуменюк.

Также сообщалось, что 2 сентября Святослав Заица был назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

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