Войска связи и кибербезопасности ВСУ получили нового командующего
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Коваленко командующим Войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №931/2026 на сайте главы государства.
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Зеленский подписал указ о назначении Коваленко Алексея Александровича командующим Войсками связи и кибербезопасностью Вооруженных сил Украины 15 сентября.
Бригадный генерал Алексей Коваленко с 2023 года был временным исполняющим обязанности командующего войсками связи и кибербезопасности.
Также известно, что военнослужащий является начальником Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут.
Что известно о войсках связи и кибербезопасности
Войска связи и кибербезопасности - отдельный род войск Вооруженных Сил Украины.
Они отвечают за планирование и обеспечение развертывания и функционирования:
- систем связи и информационных систем,
- систем боевого управления и оповещения.
Войска связи и кибербезопасности также вовлечены в функционирование национальной системы кибербезопасности и противодействия военной агрессии в киберпространстве.
Ранее РБК-Украина писало, что 14 сентября Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Им стал военный хирург, полковник медицинской службы Константин Гуменюк.
Также сообщалось, что 2 сентября Святослав Заица был назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.