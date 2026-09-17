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Генерал-майор Николюк уходит с должности командующего ОК "Восток"

20:50 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Генерал-майор Николюк уходит с должности командующего ОК "Восток" Фото: Генерал-майор Виктор Николюк (facebook.com kommander. nord)
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Генерал-майор Виктор Николюк командовал Славянским, Краматорским, Константиновским, Очеретинским, Покровским направлениями фронта. Однако оставляет должность командующего ОК "Восток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Николюка в Facebook.

Николюк покидает должность

Николюк решил подвести итоги в должности командующего ОК "Восток".

"В апреле, когда мной было возглавлено это направление, ситуация там была очень сложная. Уже происходили активные наступательные действия противника с инфильтрацией в наше межпозиционное пространство. В связи с этим активная работа была организована по многим направлениям", - говорит он.

Также наращивались инженерные заграждения и удерживались занятые на тот момент рубежи Силами обороны Украины.

"Благодаря слаженной работе с командирами корпусов и бригад, задействованных в операционной зоне, удалось сдержать наступление российско-оккупационных войск на Александровском направлении", - говорит генерал-майор.

По его словам, совместными усилиями ВСУ не дали врагу овладеть Константиновкой, где вражеские силы были заблокированы.

"На Славянском и Краматорском направлениях нам удалось выстроить устойчивую эшелонированную оборону и создать условия для дальнейшего уничтожения инфильтрированного противника", - говорит он.

Николюк добавил, что своему преемнику передал полностью боеспособную группировку, способную стойко вести активные оборонные действия и поблагодарил всех собратьев за службу.

"Впереди новый путь, новые вызовы и задачи, которые будет определять для меня высшее военное руководство", - резюмировал он.

Ранее РБК-Украина писало, что 15 сентября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Коваленко командующим Войсками связи и кибербезопасностью Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 14 сентября Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Им стал военный хирург, полковник медицинской службы Константин Гуменюк.

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