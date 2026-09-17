Генерал-майор Николюк уходит с должности командующего ОК "Восток"
Генерал-майор Виктор Николюк командовал Славянским, Краматорским, Константиновским, Очеретинским, Покровским направлениями фронта. Однако оставляет должность командующего ОК "Восток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Николюка в Facebook.
Николюк покидает должность
Николюк решил подвести итоги в должности командующего ОК "Восток".
"В апреле, когда мной было возглавлено это направление, ситуация там была очень сложная. Уже происходили активные наступательные действия противника с инфильтрацией в наше межпозиционное пространство. В связи с этим активная работа была организована по многим направлениям", - говорит он.
Также наращивались инженерные заграждения и удерживались занятые на тот момент рубежи Силами обороны Украины.
"Благодаря слаженной работе с командирами корпусов и бригад, задействованных в операционной зоне, удалось сдержать наступление российско-оккупационных войск на Александровском направлении", - говорит генерал-майор.
По его словам, совместными усилиями ВСУ не дали врагу овладеть Константиновкой, где вражеские силы были заблокированы.
"На Славянском и Краматорском направлениях нам удалось выстроить устойчивую эшелонированную оборону и создать условия для дальнейшего уничтожения инфильтрированного противника", - говорит он.
Николюк добавил, что своему преемнику передал полностью боеспособную группировку, способную стойко вести активные оборонные действия и поблагодарил всех собратьев за службу.
"Впереди новый путь, новые вызовы и задачи, которые будет определять для меня высшее военное руководство", - резюмировал он.
Ранее РБК-Украина писало, что 15 сентября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Коваленко командующим Войсками связи и кибербезопасностью Вооруженных сил Украины.
Кроме того, 14 сентября Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Им стал военный хирург, полковник медицинской службы Константин Гуменюк.