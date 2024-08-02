Генерал Гнатов о ротациях: при наступлении врага говорить об этом преждевременно

Россия продолжает держать наступательную инициативу на фронте. Поэтому при таких условиях говорить о ротациях на передовой пока преждевременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова в интервью "Главкому".
"Это очень чувствительная тема. В слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. При таких условиях говорить, что гарантированно произойдут ротации и в каких масштабах они будут - преждевременно", - сказал генерал.
Гнатов подчеркнул, что как только появляется возможность для ротаций, "мы стараемся это делать".
Командующий Объединенными силами ВСУ объяснил, подразделения украинских войск постоянно заменяются на позициях, меняются зоны и направления, где они выполняют задачи.
"Это очень сложная система взаимодействия и простого ответа на ваш вопрос не будет", - добавил Гнатов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ. С этой должности уволили генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Этому предшествовали слухи о якобы расследовании, фигурантом которого является Содоль.
Позже в ГБР сообщили, что правоохранители проверят действия Содоля по делу о прорыве обороны российскими войсками на севере Харьковской области.
Новым командующим Объединенных сил ВСУ был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Зеленский представил его бойцам на фронте.
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