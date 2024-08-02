RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генерал Гнатов о ротациях: при наступлении врага говорить об этом преждевременно

Фото: бригадный генерал Андрей Гнатов (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает держать наступательную инициативу на фронте. Поэтому при таких условиях говорить о ротациях на передовой пока преждевременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова в интервью "Главкому".

"Это очень чувствительная тема. В слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. При таких условиях говорить, что гарантированно произойдут ротации и в каких масштабах они будут - преждевременно", - сказал генерал.

Гнатов подчеркнул, что как только появляется возможность для ротаций, "мы стараемся это делать".

Командующий Объединенными силами ВСУ объяснил, подразделения украинских войск постоянно заменяются на позициях, меняются зоны и направления, где они выполняют задачи.

"Это очень сложная система взаимодействия и простого ответа на ваш вопрос не будет", - добавил Гнатов.

 

Назначение Гнатова

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ. С этой должности уволили генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Этому предшествовали слухи о якобы расследовании, фигурантом которого является Содоль.

Позже в ГБР сообщили, что правоохранители проверят действия Содоля по делу о прорыве обороны российскими войсками на севере Харьковской области.

Новым командующим Объединенных сил ВСУ был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Зеленский представил его бойцам на фронте.

Подробнее о кадровых изменениях в армии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины