General Electric в Индии наладит выпуск реактивных двигателей для истребителей

Соглашение включает потенциальное совместное производство двигателей GE Aerospace F414 в Индии. Предполагается, что эти двигатели будут использоваться для установки на истребители Tejas.

В Hindustan Aeronautics ранее заявляли, что планируют использовать этот двигатель для второго поколения легких боевых самолетов и ведут переговоры о внутреннем производстве двигателей.

В мае агентство Reuters сообщило, что администрация Байдена готова подписать соглашение, которое позволит General Electric производить реактивные двигатели для индийских военных самолетов.

Стоит отметить, что компания впервые начала работать с Hindustan Aeronautics в 1986 году, чтобы поддержать разработку индийского легкого боевого самолета с двигателями F404.

Оборонное сотрудничество США и Индии

Индия является крупным импортером вооружения, закупая оборонную продукцию, в том числе, и в США.

Ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена подталкивает Нью-Дели к покупке американских дронов. Изначально Индия намеревалась приобрести 30 БПЛА, также сообщалось о 24 и 18 экземплярах. В Нью-Дели также хотят, чтобы компоненты дронов производились внутри страны, что может осложнить любую сделку.