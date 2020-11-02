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Гендиректор ВООЗ самоізолювався через контакт з хворим COVID-19

Понеділок 02 листопада 2020 05:39
Гендиректор ВООЗ самоізолювався через контакт з хворим COVID-19
Фото: Тедрос Адханом Гебрейесус (twitter.com/DrTedros)
Автор: РБК-Україна

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус самоізолювався після контакту з хворим на коронавірус. Він повідомляє, що поки у нього немає симптомів захворювання.

Про це Гебрейесус написав у своєму Twitter.

Певний час він буде працювати з дому, як це радить ВООЗ.

"Встановлено, що я контактував з людиною, тест якого дав позитивний результат на COVID-19. Я здоровий, симптомів немає", - написав він.

Додамо, що у світі зареєстровано 46,4 млн випадків зараження коронавірусом. Померли майже 1,2 млн осіб. Найскладніша ситуація в Європі.

Раніше директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге назвав крайнім заходом запровадження загальнонаціонального карантину для боротьби з коронавірусом. Такі обмеження завдають сильної шкоди економіці, психічному здоров'ю людей і збільшують масштаб домашнього насильства.

Нагадаємо, вчені заявляли, що по країнах Європи швидко поширюється новий вид коронавірусу. Він отримав назву 20A.EU1 і вперше був виявлений у сільськогосподарських робітників.

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