Гендиректор ВООЗ самоізолювався через контакт з хворим COVID-19

Фото: Тедрос Адханом Гебрейесус (twitter.com/DrTedros)

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус самоізолювався після контакту з хворим на коронавірус. Він повідомляє, що поки у нього немає симптомів захворювання.

Про це Гебрейесус написав у своєму Twitter.

Певний час він буде працювати з дому, як це радить ВООЗ.

"Встановлено, що я контактував з людиною, тест якого дав позитивний результат на COVID-19. Я здоровий, симптомів немає", - написав він.

I have been identified as a contact of someone who has tested for positive #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

Додамо, що у світі зареєстровано 46,4 млн випадків зараження коронавірусом. Померли майже 1,2 млн осіб. Найскладніша ситуація в Європі.

Раніше директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге назвав крайнім заходом запровадження загальнонаціонального карантину для боротьби з коронавірусом. Такі обмеження завдають сильної шкоди економіці, психічному здоров'ю людей і збільшують масштаб домашнього насильства.

Нагадаємо, вчені заявляли, що по країнах Європи швидко поширюється новий вид коронавірусу. Він отримав назву 20A.EU1 і вперше був виявлений у сільськогосподарських робітників.