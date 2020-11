Гендиректор ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус самоизолировался после контакта с заболевшим коронавирусом. Он сообщает, что пока у него нет симптомов заболевания.

Об этом Гебрейесус написал в своем Twitter.

Некоторое время он будет работать с дома, как это советует ВОЗ.

"Установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я здоров, симптомов нет", - написал он.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.