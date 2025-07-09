Гендиректор соцсети X ушла с должности на фоне скандала с чат-ботом Grok

Скандал с чат-ботом Grok

Напомним, накануне чат-бот Grok с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска, разместил скандальные высказывания относительно Адольфа Гитера и Холокоста.

Компания xAI заявила о принятии мер для удаления неприемлемых сообщений на платформе X.

Решение было принято после того, как ее чат-бот искусственного интеллекта Grok обнародовал ряд антисемитских высказываний. Инцидент вызвал широкое осуждение, в том числе со стороны ведущих правозащитных организаций.

По сообщениям, некоторые публикации Grok содержали похвалу в адрес Адольфа Гитлера и называли "эффективным" Холокост.

Ранее в этом году Маск объединил свою компанию по искусственному интеллекту xAI с собственной соцсетью X. 4 июля он сообщил о "существенном" совершенствовании Grok, но не уточнил, какие именно изменения были внесены.

Кроме того, в Турции заблокировали чат-бот Grok. Причина - оскорбительные ответы о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.