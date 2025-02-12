Гендиректор "Оператора ГТС Украины" вскоре покинет должность

"Да, после завершения отопительного сезона 2024/2025 я заканчиваю работать в должности генерального директора "Оператора ГТС". Уже виден конец зимы и можно сказать об этом вслух, процесс начинается и он должен пройти качественно", - написал он.

Липпа добавил, что за два года возглавления должности "Оператор ГТС" стал "надежным временным механизмом".

По его словам, вскоре также будет объявлен конкурс через рекрутинговое агентство. Нового генерального директора будет выбирать наблюдательный совет.

Дмитрий Липпа

Липпа занял должность генерального директора "Оператора ГТС" в 2023 году.

Чиновник имеет значительный опыт управленческой деятельности в промышленном секторе, в частности во внедрении проектов, направленных на повышение операционной эффективности и модернизацию производственных процессов.

В свое время получил образование в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также получил степень магистра делового администрирования (MBA) в бизнес-школе IMD в Швейцарии.

До того как присоединиться к ООО "Оператора ГТС", занимал руководящую должность на металлургическом комбинате "Каметсталь".