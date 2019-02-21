Гендиректор КБ "Південне" входить до складу керівництва військового ВНЗ Росії

Дегтярьов є діючим членом Опікунської ради "Военмеха"

Генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев является действующим членом Попечительского совета БГТУ "Военмех" им. В.Ф.Устинова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24tv.ua.

Коллегами Дегтярева по совету являются председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, экс-глава РЖД Владимир Якунин, губернатор Кировской области и член Высшего совета "Единой России" Игорь Васильев и ряд других одиозных российских политиков.

Отмечается, что глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, как и генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев, являются выпускниками "Военмеха" им. В.Ф.Устинова. По данным издания, Павел Дегтяренко учился в Ленинградском "Военмехе" и закончил его на 10 лет позже, чем его будущий работодатель Александр Дегтярев.

"Военмех" готовит инженеров-оборонщиков (60 000 выпускников), имеет тесные связи с предприятиями оборонной промышленности, награжден боевым Орденом Красного Знамени. Выпускники этого вуза занимали рекордное число руководящих постов в российской оборонке и органах государственного управления.