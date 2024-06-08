ua en ru
Сб, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гендиректор ДТЭК стал одним из лучших руководителей Украины в 2024 году

Суббота 08 июня 2024 19:27 promo
UA EN RU
Гендиректор ДТЭК стал одним из лучших руководителей Украины в 2024 году Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко признан одним из лучших топ-менеджеров Украины 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий рейтинг .

Как отмечают авторы рейтинга, управлять бизнесом во время войны – задача для смелых и опытных. Спасать компании и людей, формировать новые планы развития, принимать антикризисные решения, искать пути и верить в победу – лишь немногие важные для современных управленцев миссии.

"Никогда раньше на долю руководителей предприятий и компаний не выпадало так много испытаний, как в 2022, 2023 и, конечно, и в 2024 году тоже. Агрессия россии, оккупация регионов, а вместе с тем и производственных мощностей, многомиллионные, а иногда и многомиллиардные потери из-за попадания в результате обстрелов ВС РФ", - отмечают в рейтинге.

Отмечается, что энергетика Украины переживает сверхсложные испытания, потому что россия не прекращала обстрелы инфраструктуры, в результате чего в ремонте и новом оборудовании нуждались и сети, и электростанции.

Также по оценке экспертов 2024 год станет для энергетиков гораздо тяжелее предыдущих.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Максим Тимченко
NEWS
"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск
"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут