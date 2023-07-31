Гендиректор ДТЭК рассказал о взаимодействии с властью перед зимой

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что, несмотря на войну, компания продолжает работать над развитием генерирующих мощностей для поддержки энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Тимченко Financial Times.

"Компания продемонстрировала жертвенность во всем, что мы делаем для народа Украины. Какое в таком случае может быть напряжение?" - сказал Тимченко.

В то же время в прошлом месяце представители Офиса президента посетили ужин, организованный ДТЭК в Лондоне.

"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высоко оценил роль частного сектора в восстановлении Украины", - говорится в нем.

Глава ДТЭК также заявил, что, несмотря на войну, компания продолжает работать над развитием генерирующих мощностей и построила ветровую электростанцию в 100 км от линии фронта.

"Мы все еще учимся жить в военное время. Мы должны быть лидерами будущей интеграции и построения новой энергетической системы", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, в рамках подготовки к зиме компания ДТЭК уже починила 7 энергоблоков ТЭС, еще 7 сейчас ремонтируют. Всего до конца года ДТЭК планирует починить 27 энергоблоков ТЭС.