Гендиректор ДТЭК проверил подготовку шахт к зиме в прифронтовых регионах

Фото: Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко проверил подготовку шахт к зиме (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко проверил подготовку угольных предприятий компании к зиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко побывал на предприятиях в Днепропетровской области. Во время рабочей поездки он ознакомился с работой шахты в прифронтовом регионе, встретился с работниками и провел теплый разговор с ветеранами российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время своего визита Тимченко посетил ключевые производственные объекты на шахте. Он осмотрел вентилятор главного проветривания, полностью обновленный в 2023-2024 годах. Еще Тимченко ознакомился с реализуемым проектом солнечной электрогенерирующей установки, которая дает альтернативный источник питания.

Кроме того, на шахте планируют установить установку для когенерации шахтного метана, выделяемого при добыче угля. Она позволит снизить выбросы метана в атмосферу до 8 тыс. тонн в год, что равняется 223 тыс. тонн в эквиваленте CO2.

 

Фото: гендиректор ДТЭК Максим Тимченко посетил угольные предприятия на Днепропетровщине (пресс-служба)

"Я всегда подчеркиваю: ДТЭК начинался с угля, а сегодня мы уже стали ведущей энергетической компанией Украины, известной далеко за ее пределами. Поэтому угледобыча и в дальнейшем остается фундаментом как для нашей компании, так и для государства в целом. Искренне благодарю каждого из вас за вклад в энергетическую независимость страны, который вы делаете своей ежедневной работой", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, в январе-июне 2025 года ДТЭК Рината Ахметова направил 6,9 млрд гривен в подготовку теплоэлектростанций и шахт к прохождению следующего отопительного сезона.

