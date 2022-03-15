Гендиректор Credit Suisse розповів про десятки мільярдів доларів російських клієнтів

Швейцарський Credit Suisse переглядає свою діяльність в Росії, заявив генеральний директор Томас Готтштейн. Він докладно розповіді про активи на десятки мільярдів доларів, якими керують заможні російські клієнти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зараз ми розглядаємо ситуацію. Це дуже серйозна ситуація, - сказав Готтштейн на Європейській фінансовій конференції Morgan Stanley в Лондоні, маючи на увазі наслідки російського вторгнення в Україну. - У найближчі місяці ми побачимо, що це означає Для наших операцій. Я ще не прийняв жодного рішення".

Коментарі Готтштейна прозвучали через кілька годин після того, як виконавчий директор UniCredit заявив, що італійський банк також терміново переглядає свій бізнес в Росії.

Минулого тижня Credit Suisse детально описав загальний кредитний ризик Росії в розмірі 1,569 млрд швейцарських франків (1,69 млрд доларів) на кінець 2021 року, який, за словами Готтштейна, був "істотно" скорочений до кінця лютого.

У вівторок він вперше змалював масштаби бізнесу Credit Suisse з багатими російськими клієнтами, заявивши, що приблизно 4% активів, якими він управляє в своєму основному бізнесі з управління активами, належать російським клієнтам.

"Приблизно 4% наших активів знаходяться під управлінням російських клієнтів, будь то громадяни Росії або громадяни Росії, які проживають на Заході", - сказав Готтштейн.

Станом на кінець 2021 року другий за величиною банк Швейцарії керував активами на суму близько 1,6 трильйона Швейцарських франків, з яких 827 млрд франків були пов'язані з його бізнесом з управління активами.

Хоча Готтштейн не надав оновлену інформацію про поточні активи під управлінням, 4% від показника управління активами на кінець року складуть близько 33 млрд швейцарських франків (35 млрд доларів) у вигляді активів, пов'язаних з багатими російськими клієнтами.

Минулого тижня банк заявив, що у нього мінімальні ризики з точки зору кредитів, виданих особам, які перебувають під санкціями в його підрозділі з управління активами.

У московському офісі Credit Suisse працює близько 125 осіб, що займаються інвестиційно-банківськими послугами, управлінням активами та іншими операціями.