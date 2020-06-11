Генасамблею ООН вперше в історії проведуть в онлайн-режимі

Голова Генасамблеї ООН Тіджані Мухаммад-Банде звернувся до країн-учасниць організації з пропозицією провести заплановану на 22-29 вересня сесію Генасамблеї в онлайн-режимі. Такі заходи можуть бути запроваджені на фоні боротьби з пандемією коронавіруса.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Пропонується, щоб в залі Генасамблеї позували заздалегідь записані виступи без особистої участі лідерів держав у засіданні.

"Я припускаю, що обмеження на міжнародні поїздки і проведення масштабних зустрічей за особистої участі лідерів держав через пандемію COVID-19, можливо, в тій чи іншій мірі все ще будуть діяти у вересні 2020 року", - заявив Мухаммад-Банде.

За його словами, країни мають надіслати записи промов своїх президентів, прем'єр-міністрів або інших представників, тривалістю не більше 15 хвилин, за п'ять днів до початку роботи сесії.

Нагадаємо, Європейський союз скликав на 18 червня саміт лідерів "Східного партнерства", який пройде у форматі відеоконференції.

РБК-Україна писало, саміт лідерів країн "Великої Сімки" - G7 відкладається як мінімум до вересня.