ru
ua

Генасамблея ООН завтра збереться на засідання щодо України

Новини » Політика   

Пристайко виступить на засіданні Генасамблеї ООН

Генеральна асамблея ООН у четвер, 20 лютого, збереться на пленарне засідання щодо ситуації на окупованих територіях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У відомстві очікують, що проведення дебатів щодо ситуації на окупованих територіях допоможе Україні протидіяти російській агресії.

"Проведення дебатів на цю тему стане важливою подією у зусиллях України з протидії агресії РФ та деокупації частини території нашої держави шляхом зміцнення міжнародної солідарності та використання унікальних представницьких можливостей цієї глобальної організації", - заявили в МЗС.

Крім того, участь в засіданні ГА ООН візьме міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Окрім виступу на засіданні, Пристайко зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, головою 74-ї сесії ГА ООН Тиджані Мухаммадом-Банде та представниками низки країн-членів ООН.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко анонсував, що наприкінці лютого здійснить робочий візит до США, щоб взяти участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Пристайко також планує відвідати Держдепартамент та Конгрес США.

Як писало РБК-Україна, 18 лютого у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з річницею підписання мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі. Засідання Радбезу ООН було скликано Російською Федерацією.

Президент запропонував спільне патрулювання кордону України, ОБСЄ та ОРДЛО НБУ підвищив офіційний курс євро
Читати всі новини