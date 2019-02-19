Генасамблея ООН завтра проведе засідання щодо ситуації в Україні

Фото: Порошенко в ООН (president.gov.ua)

На Генасамблеї виступить Порошенко

У середу, 20 лютого, відбудеться засідання Генеральної Асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН) щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Постійного представництва України при ООН.

Як зазначається, українську делегацію очолюватиме президент України Петро Порошенко.

Як зазначається на сайті Адміністрації президента України, включення пункту 67 "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного Генасамблеї ООН було ініційоване Україною.

"Проведення дебатів на згадану тему у 5-ту річницю початку агресії Російської Федерації проти України стане першим комплексним розглядом у рамках ГА ООН цього питання", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Порошенко виступить з промовою перед країнами-членами ООН. Початок засідання запланований на 17:00 за київським часом.

Як писало РБК-Україна, президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Нью-Йорк 20 лютого проведе зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і головою Генасамблеї ООН Марією Еспіносою.

Крім того, у п’ятницю, 22 лютого, президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Даля Грібаускайте та України Петро Порошенко відвідають штаб Литовсько-польсько-української бригади ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького (ЛитПолУкрбриг).