Генасамблея ООН внесла питання України до порядку денного

Генеральна асамблея ООН включила пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України до порядку денного пленарного тижня на рівні глав держав та урядів, яка розпочнеться 23 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка Facebook.

За його словами, Генасамблея шляхом голосування схвалила це рішення.

"Незначна, але процедурна перемога. Сьогодні Генеральна асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного її наступній сесії", - повідомив він.

За його словами, це рішення було прийнято 65 голосами за, проти - 17.

"Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі і в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції в підтримку зусиль щодо мирного врегулювання", - зазначив прес-секретар.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в грудні 2018 року Генасамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає РФ вивести свої війська з території окупованого Криму.

Крім того, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію по Україні, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму. Резолюцію підтримали 65 країн, включаючи Сполучені Штати Америки і більшість країн Європейського союзу. Проти резолюції проголосували 27 країн, ще 70 країн утрималися.