RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДБР завершило слідство щодо захоплення влади Януковичем

Фото: Віктор Янукович (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило слідство у справі про захоплення державної влади колишнім президентом Віктором Януковичем у 2010 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Повідомляється, що у справі в якості посібника фігурує колишній заступник міністра юстиції. За даними слідства, Янукович з його допомогою незаконно повернув у дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до розширення президентських повноважень.

У зв'язку з тим, що фігуранти переховуються, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою. Стороні захисту надано доступ до матеріалів справи, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, раніше суд дозволив заочне слідство щодо Януковича у справі про так звані "Харківські угоди".

Віктор Янукович був президентом України в 2010-2014 роках, в розпал Революції гідності втік з країни. У 2019 році Оболонський райсуд Києва дав йому 9 років в'язниці за державну зраду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯнуковичДБР