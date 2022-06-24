ДБР завершило слідство щодо захоплення влади Януковичем

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило слідство у справі про захоплення державної влади колишнім президентом Віктором Януковичем у 2010 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.
Повідомляється, що у справі в якості посібника фігурує колишній заступник міністра юстиції. За даними слідства, Янукович з його допомогою незаконно повернув у дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до розширення президентських повноважень.
У зв'язку з тим, що фігуранти переховуються, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою. Стороні захисту надано доступ до матеріалів справи, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде направлено до суду.
Нагадаємо, раніше суд дозволив заочне слідство щодо Януковича у справі про так звані "Харківські угоди".
Віктор Янукович був президентом України в 2010-2014 роках, в розпал Революції гідності втік з країни. У 2019 році Оболонський райсуд Києва дав йому 9 років в'язниці за державну зраду.
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