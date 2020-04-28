ДБР завершило розслідування справи Пашинського

Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі екс-нардепа Сергія Пашинського, який влаштував стрілянину з потерпілим у грудні 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ГБР.

За даними слідства, 31 грудня 2016 під час конфлікту з участю Пашинського він вистрілив з пістолета марки Glock 19, в результаті чого був поранений чоловік. Постраждалий отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги. Пошкодження були кваліфіковані як тяжкі, після них настала інвалідність.

"Стороні захисту повідомили про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів. Після виконання вимог, передбачених статтею 290 КПК України, обвинувальний акт буде направлено до суду. У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з середини грудня Пашинський перебував під домашнім арештом у справі про стрілянину. Його затримали в жовтні, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йдеться про інцидент в новорічну ніч з 2016 на 2017 рік. Пашинський вистрілив з нагородного пістолета в ногу В'ячеславу Хімікусу в ході конфлікту. Колишній нардеп стверджував, що діяв в рамках самооборони. Потерпілий заявляв, що Пашинський стріляв в нього зверху, а не з положення лежачи.

Влітку 2017 року Генпрокуратура закрила справу, але вже в грудні Печерський суд зобов'язав поновити розслідування, а також з'ясувати, куди зникло відео з місця інциденту. В результаті ГПУ визнала факт маніпуляцій з записами і відновила слідство.