ДБР завело кримінальну справу стосовно Луценка

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження стосовно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив в.о. керівника відділу по роботі зі ЗМІ ДБР Максим Білоусенко.

Повідомляється, що справу відкрили за фактом можливого зловживання владою екс-генпрокурором.

"ДБР відкрили кримінальне провадження за заявою народного депутата України Давида Арахамія (фракція "Слуга Народу"). Провадження відкрито за фактом можливих неправомірних дій, за статтею перевищення влади. Ми саме за фактом, за заявою відкрили провадження", - сказав Білоусенко.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, Верховна рада України 29 серпня звільнила Юрія Луценка з посади генерального прокурора. За звільнення Луценка проголосували 317 парламентарів.

Додамо також, Окружний адміністративний суд Києва 29 серпня відкрив провадження у справі за позовом колишнього столичного мера Леоніда Черновецького проти Луценка.

Повідомляється, що Черновецький просить суд заборонити Юрію Луценку виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді генерального прокурора, відразу після його звільнення.