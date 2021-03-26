ДБР затримала на великому хабарі головного податкового інспектора Київської області

За інформацією оперативників Держбюро розслідувань, податківець погрожував скласти акт ревізії з сумою штрафів у 7 млн гривень при проведенні перевірки на одному з київських підприємств.

В обмін на зменшення суми штрафів чиновник вимагав від керівника підприємства хабар у розмірі 400 тисяч гривень.

Повідомляється, що ДБР оголосило про підозру корупціонеру.

Скоєний злочин підпадає під дію частини 3 статті 368 Кримінального Кодексу України, а саме "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою у великому розмірі". Згідно з статтею, чиновнику загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

На цей час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Співробітники ДБР також встановлюють факт причетність інших посадових осіб до вчинення злочину, зокрема проводиться перевірка серед керівництва Управління ГУ ДПС у Київській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Київська міська прокуратура, оперативне супроводження проводить Головне оперативне управління ДБР.