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Мін'юст за добу змінив позицію щодо люстрованого Любченка

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 15:26
Мін'юст за добу змінив позицію щодо люстрованого Любченка Фото: Олексій Любченко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство юстиції України дало два протилежних роз'яснення щодо екс-чиновнику часів Януковича Олексій Любченко.

Про це свідчать листи Міністерства юстиції, які опинилися в розпорядженні РБК-Україна.

Так, позиція Мін'юсту від 16 березня свідчить, що Любченко підпадає під ряд люстраційних критеріїв, оскільки обіймав посаду голови Державної податкової адміністрації України з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014.

У листі зазначається, що це є підставою для застосування ЗУ "Про очищення влади" до нього.

Втім, вже у листі від 17 березня Мін'юст зазначив, що чиновники Державної податкової адміністрації під критерії люстрації не підпадають. У роз'ясненні зазначено, що Податкова адміністрація часів Януковича лише реалізовувала, а не формувала державну політику.

Таким чином посади, які в зазначений період обіймав Олексій Любченко, не підпадають під ЗУ "Про очищення влади", а Любченко має право займати будь-які державні посади без обмежень.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Любченко був призначений головою Податкової служби виключно на період дії карантину без процедури конкурсу.

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