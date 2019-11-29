ДБР затримало поліцейського в Харкові на продажу наркотиків

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали інспектора тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Харківській області, який продавав наркотичні речовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вживав наркотичні речовини, а також розповсюджував їх на території Харківської області. У рамках досудового розслідування кримінального провадження задокументовано три факти продажу наркотиків.

Затримання відбулося після збуту ним чергової партії наркотичних засобів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Додатково перевіряється інформація щодо причетності до злочину інших співробітників поліції.

Фото: вилучені наркотики (dbr.gov.ua)

Кваліфікація: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

РБК-Україна писало, що СБУ припинила діяльність двох нарколабораторій в Запоріжжі та Миколаївської області, місячний обіг яких становив близько 2 млн гривень.

Нагадаємо, що в Житомирській і Київській областях затримали учасників наркоугруповання, які за 2 місяці встигли продати "товару" на 2 мільйони гривень.