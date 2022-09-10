ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії

Державне бюро розслідувань затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
В рамках відпрацювання інформації про можливу співпрацю на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами, працівникам ДБР, спільно з військовою контррозвідкою СБУ, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділ окупаційної влади в Балаклії.
Раніше затриманий був одним з керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти – добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційної "поліції" міста.
Після того як ЗСУ звільнили Балаклію, підозрюваний вирішив втекти в так звану "ЛНР". Але цього зробити не встиг, його затримали в місті Куп'янськ. В цей час вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.
Раніше стало відомо, що українські військові деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.
Також сьогодні була опублікована оновлена карта бойових дій. Українські військові продовжують просуватися на харківському напрямку і мають певні успіхи в Донецькій області.
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