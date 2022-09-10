ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії

В рамках відпрацювання інформації про можливу співпрацю на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами, працівникам ДБР, спільно з військовою контррозвідкою СБУ, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділ окупаційної влади в Балаклії.

Раніше затриманий був одним з керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти – добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційної "поліції" міста.

Після того як ЗСУ звільнили Балаклію, підозрюваний вирішив втекти в так звану "ЛНР". Але цього зробити не встиг, його затримали в місті Куп'янськ. В цей час вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.