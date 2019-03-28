ДБР затримала на хабарі у Харкові оперуповноважених поліції

У Харкові затримали двох оперативних уповноважених кримінальної поліції Слобідського відділу поліції у ГУ Нацполіції у Харківській області під час отримання неправомірної вигоди розміром у 7 тис. доларів США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Затримання відбувалось за оперативного супроводу Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Харківській області та Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону Об'єднаних сил.

За попередньою інформацією, майор та старший лейтенант Слобідського відділу поліції вимагали 7 тис. доларів США у мешканця Харкова, обіцяючи знищити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися відносно його родича. Це допомогло б чоловіку уникнути кримінальної відповідальності за збут та зберіганням наркотичних засобів (ст. 307, 309 Кримінального кодексу України).

Слідчі територіального управління ДБР затримали обох правоохоронців після одержання обумовленої суми неправомірної вигоди в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання повідомлення поліцейським про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.

Фото: затримання (dbr.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Волинській області слідчі СБУ оголосили підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури області. Посадовець вимагав дві тис. доларів неправомірної вигоди від дружини одного із засуджених для дострокового звільнення її чоловіка.

Крім того, у Львівській області на хабарі в 100 тис. гривень затримали чиновницю ДФС. За хабар вона обіцяла не проводити перевірки та невживання заходів реагування на порушення податкового законодавства.