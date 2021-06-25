ДБР порушило другу кримінальну справу проти нардепа Семінського

Обидві справи розслідуються за скаргою екс-нардепа і колишнього міністра транспорту Миколи Рудьковського. За його словами, Семінський погрожував йому кримінальними провадженнями, вимагаючи переписати частку в компанії вартістю понад 150 млн доларів, яка належить родині Рудьковського.

Це друге кримінальне провадження проти Семінського. Перша кримінальна справа, порушена проти нардепа , передбачає вчинення кримінального правопорушення відповідно до ч.5 ст. 191 КК України, а саме привласнення частини прибутку компанії "Нафтогазвидобування" під час перебування на посаді голови правління компанії.

Нардепу інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 189 КК України, а саме вимога переписати на себе частку в найбільшій приватній газовидобувній компанії "Нафтогазвидобування", якою раніше керував Семінський, еквівалентну 150 млн дол.

Нагадаємо, раніше були опубліковані записи розмов, на яких Семінський відкрито заявляв свої претензії до акцій компанії.

"Ось, я, Олег Валерійович, прийняв рішення ось таке. Я так подумав: А чим Микола Миколайович крутіший за Семінського Олега? Так, в цій ситуації? І я вирішив зробити ось так ось. 60/20/20. Тобто ми з тобою будемо отримувати дохід від компанії навпіл. Ось. До речі, у мене є до тебе ділова пропозиція дуже хороша - давай доходи з газопроводу поділимо навпіл, які ти отримуєш персонально?"- зафіксували слова депутата.

Рудьковський у відповідь сказав, що гроші не належать Семінському, і запитав, на яких підставах ґрунтуються претензії. "Ну так мені захотілося", - відповів той.

Раніше Семінський дійсно звинуватив Рудьковського, сім'я якого володіє пакетом акцій" Нафтогазвидобування", в організації свого викрадення.

Однак, як стало потім відомо із записів розмов Семінського та Андрія Мельника, якого медіа називають "кримінальним авторитетом", співрозмовники планували координувати свідчення, щоб відібрати акції компанії у родини Рудьковського

Як раніше писало РБК-Україна, навесні цього року Рудьковський повернувся в Україну, щоб взяти участь у розслідуванні справи. Під час очної ставки, на якій також був присутній народний депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, останній підтвердив, що під час свого нібито викрадення з 2012 по 2015 роки, Олег Семінський перебував за кордоном.