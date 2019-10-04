ДБР повідомило про підозру начальнику Херсонської обласної ДСНС

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Херсонській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що в 2016 році чиновник уклав договір на закупівлю 83 720 літрів бензину і 61 500 літрів дизельного палива на загальну суму близько 2,7 млн грн.

Пізніше чиновник уклав додаткову угоду із змінами, за яким ціна за 1 літр палива була на 10% вище першочергової вартості. При цьому експертами встановлено, що ніякого зростання цін в той період не було.

"Таким чином, додаткові угоди були укладені безпідставно і з порушенням бюджетного законодавства. Це призвело до додаткової сплати бюджетних коштів за фактично поставлений товар у сумі понад 235 тисяч гривень", - зазначили в ГБР.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, готується клопотання про його відсторонення від займаної посади.

Начальнику ГУ ДСНС інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Справу відкрили за фактом можливого зловживання владою.

Також РБК-Україна повідомляло, що слідчі ДБР затримали оперуповноваженого Управління захисту економіки в Кіровоградській області за вчинення смертельної аварії з велосипедистом.