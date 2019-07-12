ДБР повідомило про підозру контррозвіднику, який продавав телефонні розмови громадян

За продаж інформації із телефонних розмов громадян Державне бюро розслідування повідомило про підозру працівнику Управління контррозвідки ГУ Служби безпеки України в Києві та Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДБР.

Слідством встановлено, що контррозвідник за попередньою змовою з іншими особами вносив завідомо недостовірні дані до службових документів, аби отимати доступ до інформації про телефонні розмови громадян.

"У подальшому вказану інформацію спільники передавали замовникам в обмін на отримання матеріальної винагороди", - зазначили в ДБР.

За результатами досудового розслідування працівник СБУ підозрюється у злочинах за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

порушення таємниці листування, телефонних розмов за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу України);

порушення таємниці листування, телефонних розмов з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу України);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на початку поточного року Кабінет міністрів України вдосконалив механізм контролю за обігом спеціальних технічних засобів для прослуховування.