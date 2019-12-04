ДБР викрило співробітників СБУ на вимаганні і незаконному стеженні

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у справі співробітників Служби безпеки України (СБУ), які вимагали від українця 110 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника директора ДБР Ольги Варченко Facebook.

Як повідомила Варченко, займався вимаганням начальник одного з відділів СБУ, а також його підлеглий. Вони погрожували йому та його родині позбавленням громадянство, депортацією і порушенням кримінальної справи, яке виявилося сфабрикованими. За вчинення зазначених дій правоохоронці вимагали від нього виплату в розмірі 110 тис. доларів.

"Щоб залякати потерпілого і примусити його платити, правоохоронці залучили двох сторонніх осіб, тиснули на нього психологічно. А саме - писали повідомлення про злочини в поліцію за вигаданими фактами, погрожували потерпілому та його сім'ї, дзвонили йому і його рідним, змушуючи сплатити зазначену суму співробітникам СБУ. Правоохоронці-фігуранти справи також незаконно стежили за потерпілому і його родичами: прослуховували телефонні розмови, перехоплювали електронні листи і збирали іншу особисту інформацію", - розповіла Варченко.

Під час обшуків у співробітників спецслужби знайшли незаконні боєприпаси.

Співробітників СБУ та їх спільників звинувачують у вимаганні коштів з використанням службового становища, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 189 і ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України), порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, вчинене посадовою особою (ч. 2 ст. 163 КК), а також у незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 2 ст. 263 КК). Також пособників співробітників СБУ підозрюють у завідомо неправдивому повідомленні про злочин (ч. 2 ст. 383 КК).

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ДБР викрито корупційну схему в СБУ. зокрема, керівництво одного з департаментів СБУ вимагало від 20 до 300 тис. грн хабара від підприємців.

Також повідомлялося, що на початку листопада в Києві затримали співробітників СБУ, які займалися незаконним прослуховуванням. Вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці становила 9 ти. доларів.