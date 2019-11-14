ДБР розслідує причетність поліцейських до видобутку бурштину на майже 6 млн гривень

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряє факт причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину у одному із районів Рівненської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Під час обшушків слідчі вилучили бурштину, вартістю близько 5,8 мільйонів гривень. Зазначається, що наразі проведено 20 обшуків за адресами проживання осіб, причетних до незаконного видобутку бурштину. Вилучено близько 150 кілограмів бурштину, мотопомпи, обладнання для видобутку та оброблене каміння.

Фото: затримання зловмисників (dbr.gov.ua)

У ДБР повідомили, що подію кваліфіковано за двома статтями: зловживання владою або службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України), а також заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 198 Кримінального кодексу України).

Раніше прокуратура Житомирської області оголосила про підозру п'ятьом особам, які незаконно видобували бурштин у місцевому лісництві.

РБК-Україна писало, що ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох поліцейських Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції, їх звинувачують у катуванні людини.