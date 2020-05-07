ДБР розслідує обмеження вироблення електроенергії на АЕС

Слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України у зв'язку зі зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, посадові особи відомства затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергетичної системи України на 2020 рік.

"Їм передбачено виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв і роботу на зниженій потужності енергоблоків. Зате збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, як відзначають в Бюро, відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може привести до зупинення енергоблоків АЕС, "збитків державному бюджету України та банкрутства об'єкта державної власності, який має стратегічне значення для економіки і безпеки держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища доручило "Енергоатому" вивчити можливість майнінгу криптовалют. У дорученні наголошується, що дане питання необхідно опрацювати з метою забезпечення додаткових ринків збуту надлишку електроенергії.