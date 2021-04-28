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ДБР проводить обшуки на заводі "Кузня на Рибальському" і " Богдан Моторс"

Автор: Олег Черниш

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в ряді вітчизняних підприємств. Зокрема, слідчі дії проводяться на ЗАТ "Завод" Кузня на Рибальському" та підрозділах ВАТ "АК "Богдан Моторс".

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла спікер ДБР Ольга Чіканова.

За її словами, обшуки на підприємствах проходять в рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та за завищеними цінами.

Співробітники Держбюро розслідування проводять обшуки на ряді підприємств у Києві та інших областях.

У ході досудового слідства вивчаються обставини: перевищення влади посадовими особами Міноборони, що пов'язано з безпідставним завищенням вартості товарів і послуг та постачання до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, що не відповідає вимогам державних стандартів.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Андрій Таран заявив, що перший етап реформування Збройних сил істотно наблизив їх до отримання сумісності з НАТО.

Також повідомлялося, що ЗСУ цього року зможуть отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд гривень.

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