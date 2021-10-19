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ДБР перевіряє причетність структур Медведчука до контрабанди палива з Росії в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє інформацію про причетність структур, пов'язаних з народним депутатом Віктором Медведчуком, до контрабандних постачань дизельного палива з РФ в Україну. Завданий збиток бюджету країни оцінюється в мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ДБР.

За оперативною інформацією, в жовтні в Миколаївський морський порт прибули два іноземних судна під прапорами Панами і однієї з країн ЄС. Згідно з документами, судна доставили українському товариству з обмеженою відповідальністю, яке пов'язують з Медведчуком, нафтопродукти вагою понад 60 тисячі тонн.

Як встановило слідство, задекларована постачальниками ціна була майже у два рази менше ринкової. В результаті були мінімізовані обов'язкові митні платежі на мільйони гривень.

Також слідство встановило, що ці судна за останній рік заходили в порти Росії і поставлений товар має російське походження.

Проведено переогляди затриманих судів та заявленого до розмитнення товару. Відібрані зразки палива, які направлені на експертизу для підтвердження заявленої якості та коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Фото: структури Медведчука могли завозити в Україну контрабандне паливо з Росії (dbr.gov.ua)

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Віктор МедведчукМиколаївДБР