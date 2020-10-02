У справі катастрофи літака Ан-26 допитали понад 60 свідків

Фото: катастрофа літака (facebook.com president.gov.ua)

У справі авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області допитали понад 60 свідків. Також від ДП "Антонов" слідство отримало документи про продовження призначеного терміну служби літака.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

"Допитано понад 60 свідків; допитано 10 потерпілих осіб (родичів загиблих)", - зазначено в повідомленні.

Крім того, відомство отримало документи від Управління регулювання діяльності державної авіації з льотної придатності літака, що зазнав катастрофи.

"Витребувано та отримано від ДП "Антонов" документи з виготовлення, доопрацювання та продовження призначеного терміну служби літака АН-26", - інформує бюро.

Сказано, що проведено огляд та виготовлення дублікату касети запису розмов екіпажу літака Ан-26, які вилучено з магнітофонного бортописця літака. Крім того, виготовлено стенограму до протоколу огляду.

Нагадаємо, сьогодні почалася процедура видачі тіл загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвом у Харківській області для поховання.

Як писало РБК-Україна, Міністерство оборони чекає висновків слідства для виплати допомоги сім'ям загиблих в катастрофі військового літака Ан-26 під Харковом.

Так, 30 вересня у Верховній раді заявили, що бортові самописці військового літака Ан-26, який минулого тижня розбився у Чугуєві, розшифрували. Під час розшифровки виникли проблеми зі звуком.