ДБР просить закласти на відомство у бюджеті втричі більшу суму, ніж у 2020

На діяльність Державного бюро розслідувань відомство просить передбачити 4,5 млрд гривень у державному бюджеті на наступний рік. Ця сума втричі більше від тієї, яка закладена у цьогорічному бюджеті.

Про це свідчить бюджетний запит, оприлюднений на сайті бюро.

Із понад 1 мільярда гривень, які ДБР отримало торік, відомство використало менш як 80%.

Згідно із запитом, у 2021-му на роботу держбюро в бюджеті передбачили майже 2,5 мільярда гривень, 80% з яких складають зарплати й податки. Решту планують витратити на будівництво і реконструкцію приміщень, спецтехніку та спецзасоби, обладнання, інвентар, меблі, охорону та прибирання приміщень та інтернет.

Разом з тим у ДБР підкреслюють, що граничний обсяг видатків на 2021 рік у розмірі 2 мільярди 484 тисяч 078 гривень забезпечує мінімальну потребу відомства лише на 55,3%. Фактична ж потреба у фінансуванні складає майже 4,5 мільярда гривень.

У бюро звертають увагу, що у наступному році планують створити Інститут підготовки кадрів та Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Із 2 мільярдів гривень, про які ДБР просить додатково, 1,5 мільярда має піти на зарплати і сплату податків. Крім того, 71 мільйон гривень просять на купівлю автомобілів.

Станом на зараз у проекті бюджету на наступний рік для відомства заклали близько 90 мільйонів гривень на купівлю спецтехніки та спецзасобів, 31 мільйон - на придбання зброї.

Також бюро просить передбачити 88 мільйонів гривень на оплату послуг, серед яких купівля програмного забезпечення на майже 30 мільйонів, протипожежної системи та системи відеоспостереження на 19 мільйонів.

Нагадаємо, до законопроекту про державний бюджет на 2021 рік депутати Верховної ради внесли понад п'ять тисяч поправок; бюджетний комітет парламенту розглядатиме їх наступного тижня.

Як писало РБК-Україна, Рада 20 жовтня має розглянути проект державного бюджету на 2021 рік у першому читанні. Це крайній термін, коли ВР повинна схвалити бюджет за основу.