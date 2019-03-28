У ДБР прокоментували можливий вплив Ситника на вибори у США

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

ДБР розпочинає слідчі дії у цьому провадженні

Директор ДБР Роман Труба прокоментував питання щодо можливого впливу директора НАБУ Артема Ситника на вибори США. Про це він повідомив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про втручання НАБУ в американські вибори.

"Щодо впливу керівника НАБУ на вибори президента США. Кримінальне провадження за цим фактом зареєстровано. Зареєстровано працівниками ГПУ і зареєстровано воно нещодавно. Нами лише розпочинаються слідчі дії у цьому провадженні", - розказав він.

Після заяви Луценка Ситник заявив, що інформація не відповідає дійсності і є абсурдною спробою дискредитувати бюро. Він також зазначив, що детективи не збирали і не передавали докази злочинів політтехнолога Пола Манафорта, який до скандалу з "чорною бухгалтерією" Партії регіонів очолював виборчий штаб Дональда Трампа.

Ситник зазначив, що Луценко знайомий з цими фактами, так як матеріали по цій справі в червні 2017 року направили в Департамент спеціальних розслідувань ГПУ. Він додав, що НАБУ оприлюднило інформацію про наявність Манафорта у "чорній бухгалтерії" у відповідь на запити ЗМІ.

Нагадаємо, в інтерв'ю тому ж телеканалу Луценко заявив, що посол США Марі Йованович передала список людей, яких просила не переслідувати.