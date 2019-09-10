ДБР підозрює співробітників СБУ в побитті затриманого

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Якщо провина співробітників СБУ буде доведена в суді, їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальну справу щодо співробітників Служби безпеки України (СБУ), яких підозрюють у катуваннях і жорстокому поводження із затриманим. Про це у Facebook повідомила заступник директора ДБР Ольга Варченко.

Повідомляється, що приводом для розслідування стало повідомлення голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

"У повідомленні наголошується, що в квітні 2016 року співробітники СБУ затримали громадянина, а потім наділи йому на голову мішок і вивезли в лісосмугу. Там кілька годин катували і били його, про що свідчать численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - написала Варченко.

Варченко додала, що після цього потерпілого звільнили і доправили до лікарні з побоями.

"Щоб він не поскаржився і не видав їх, правоохоронці погрозами змусили потерпілого підписати процесуальні документи. Хочу зазначити, що ця справа для нас – вкрай важлива, адже комплексна протидія катуванням – один із базових пріоритетів у роботі Державного бюро розслідувань", - наголосила заступник директора Бюро.

Кримінальне провадження відкрито за ч. ст 2. 365 (Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого) КК України.

Якщо провина співробітників СБУ буде доведена в суді, їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі та заборона займати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, звільнений з російського полону в рамках обміну 7 вересня Микола Карпюк розповів, які тортури застосовували до нього і Станіслава Клыха в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа в РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 вересня п'ятий президент України Петро Порошенко не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань.