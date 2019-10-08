ДБР підозрює двох поліцейських у катуванні

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал керівника ДБР Романа Труби.

Як повідомляється, двоє поліцейських на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох осіб та доправили у відділок. За даними Труби, там просто таки "вибивали" зізнання у вчиненні крадіжки золотого ланцюжка.

"Психологічний тиск, погрози розправи, застосування гумового кийка, приниження - ось методи, якими правоохоронці хотіли отримати потрібні покази від громадян", - повідомив Труба.

Керівник бюро зазначив, що у ДБР є кілька проваджень за фактом жорстоких дій з боку правоохоронців.

Нагадаємо, у Полтаві п'яний правоохоронець побив студента. Подія сталася ввечері 29 вересня в Подільському районі біля одного з житлових будинків по вулиці Небесної Сотні. Оперативники встановили, що одним з фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава". У зв'язку з цим, матеріали досудового розслідування направили в ДБР. Пізніше суд відправив у СІЗО екс-поліцейського