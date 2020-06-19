ДБР заперечує тиск з боку Офісу президента

Заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков заявив, що зі сторони Офісу президента немає тиску на бюро. За його словами, медійні атаки на ДБР йдуть з усіх політичних таборів.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, співробітники бюро спілкуються з нардепами та міністрами, але "зі сторони Офісу президента тиску по конкретних справах на нас не немає".

Бабіков заявив, що намагається організувати роботу свою і своїх підлеглих так, щоб вони дотримувалися закону.

"Більш того, якщо ви проаналізуєте медійні атаки на ДБР, то вони йдуть з усіх політичних таборів", - додав він.

Нагадаємо, право президента призначати голову Держбюро розслідувань оскаржують в Конституційному суді України.

Зазначимо, Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування, відповідно до якого організаційна структура бюро тепер визначається президентом.