ДБР відкрила провадження про можливе декларування недостовірної інформації Порошенком

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації п'ятим президентом України Петром Порошенком. Про це заявив керівник ДБР Роман Труба на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Провадження відкрили за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

"Таке кримінальне провадження є. Відомості внесені нещодавно. Ми тільки почали вивчення і планування. Жодних слідчих дій у виробництві ще не проводилося", - сказав глава ДБР.

Труба додав, що зараз на Порошенка є 13 виробництв, у всіх він проходить у статусі свідка. Також глава ДБР поскаржився, що Порошенко не бажає співпрацювати зі слідством.

"Ми пропонуємо Порошенку вивчення всіх обставин справи, він займається політикою під будівлею ДБР",- заявив Труба.

Нагадаємо, 13 вересня ДБР допитало Порошенка у справах про націоналізацію "Приватбанку" і захоплення українських моряків у Керченській протоці.

Також РБК-Україна повідомляло, що ДБР завело справу стосовно Порошенка та інших посадових осіб через суддівські зарплати. Мова йде про затягування призначення суддів, у результаті чого їм безпідставно виплатили близько 380 млн гривень.