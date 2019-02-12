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ДБР оголосило поліцейському підозру у побитті активістів 9 лютого

Новини » Надзвичайні події    12.02.2019 - 08:24
ДБР оголосило поліцейському підозру у побитті активістів 9 лютого
Фото: затримання активістів 9 лютого (з відкритих джерел)

Поліцейському інкримінують перевищення повноважень

Одного з поліцейських, які брали участь в затриманні і побитті активістів 9 лютого в Києві, оголосили підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що слідчі ДБР повідомили працівнику Подільського управління поліції Києва про підозру у перевищенні влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, при затриманні активістів 9 лютого в приміщенні управління поліції. За даними слідства, він, ображаючи одного з активістів, вчинив дії, які:

  • явно виходили за межі наданих йому прав і повноважень;
  • супроводжувалися насильством.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень з активістами біля Подільського райвідділу.

У той же час активістам інкримінують порушення громадського порядку.

 

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