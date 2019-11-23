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ДБР направило до суду справу поліцейського, який побив соратника Гриценко

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 12:37
ДБР направило до суду справу поліцейського, який побив соратника Гриценко
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Правоохоронцю загрожує до 10 років ув'язнення

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт щодо вінницького поліцейського, який побив члена команди "Громадянська позиція" Олександра Комарницького, в результаті чого чоловік помер. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Вказано, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

"Скеровано до суду обвинувальний акт щодо старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за підозрою у перевищенні своїх службових повноважень, що призвели до смерті людини", - зазначається у повідомленні.

У ДБР зазначили, що у разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, у липні суд заарештував вінницького поліцейського, який побив члена команди "Громадянська позиція" Олександра Комарницького, в результаті чого чоловік помер.

Як писало РБК-Україна, 23 червня після 12-денного перебування в комі помер член команди "Громадянська позиція" Олександр Комарницький.

Зазначимо, у Вінниці правоохоронці зупинили чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 з запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім у якості понятого, однак вінничанин відмовився і "некоректно висловився". Після цього між чоловіками стався конфлікт, поліцейський застосував силу, від чого чоловік впав і вдарився головою об асфальт.

Крім того, у зв'язку з цим інцидентом у Вінниці відсторонили 4 керівників місцевої поліції.

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Новини України ВінницяполицияГриценко Анатолій
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