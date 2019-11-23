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ГБР направило в суд дело полицейского, избившего соратника Гриценко

Новости » Общество     23.11.2019 - 12:37
ГБР направило в суд дело полицейского, избившего соратника Гриценко
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полицейскому грозит до 10 лет заключения

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении винницкого полицейского, избившего члена команды "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, в результате чего мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Указано, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного сектора уголовной полиции Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Винницкой области по подозрению в превышении своих служебных полномочий, которые привели к смерти человека", - отмечается в сообщении.

В ГБР отметили, что в случае доказанной вины сотруднику полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

Напомним, в июле суд арестовал винницкого полицейского, избившего члена команды "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, в результате чего мужчина скончался.

Как писало РБК-Украина, 23 июня после 12-дневного пребывания в коме скончался член команды "Гражданская позиция" Александр Комарницкий.

Отметим, в Виннице правоохранители остановили мужчину, у которого была обнаружена граната РГД-5 с запалом. Один из полицейских пригласил прохожего присутствовать в качестве понятого, однако он отказался и "некорректно высказался". После этого между мужчинами произошел конфликт, полицейский применил силу, от чего мужчина упал и ударился головой об асфальт.

Кроме того, в связи с этим инцидентом в Виннице отстранили 4 руководителей местной полиции.

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